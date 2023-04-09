Мир 09 апреля 2023, 20:31 ЕС усомнился в возможности передать Украине миллион снарядов — СМИ Welt am Sonntag: в ЕС усомнились, что смогут поставить на Украину миллион снарядов РИА «Новости»

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Военные эксперты Евросоюза усомнились в возможности передать на Украину миллион снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом написала немецкая газета Welt am Sonntag.

Ранее стало известно, что 17 стран ЕС и Норвегия собрались передать Украине миллион боеприпасов в течение года. Эти страны должны отправить снаряды из собственных запасов, получив компенсацию от Евросоюза. По данным издания, на эти цели запланировали выделить миллиард евро, однако в Европе усомнились в возможности реализации плана.

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«В брюссельских военных кругах говорят, что миллион снарядов едва ли будет собран. По крайней мере, не в течение одного года», — отметили авторы статьи.

Они уточнили, что переговоры о поставках оружия для нужд ВСУ идут тяжело. Страны — участницы ЕС не пришли к единому мнению о закупках снарядов за пределами Евросоюза.

Тем временем украинские военные испытывают острый дефицит боеприпасов и вынуждены их экономить. Из-за критической нехватки бойцы ВСУ вынуждены искать неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных полях.