Мир 16 февраля 2024, 12:55 ЕС уличили в ставке на передачу Украине дальнобойного оружия Лавров: ЕС составил рекомендации для Киева по поставкам дальнобойного оружия РИА «Новости»

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Европейский союз в поставках оружия Украине сделал ставку на дальнобойное оружие. Об этом на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«По нашим данным, Евросоюз предоставил Украине рекомендации. Им нужно сделать ставку на передачу ВСУ дальнобойного оружия, чтобы попытаться достать „до сердца России“», — сказал он.

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По словам министра, таким образом ЕС намерен посеять панику и смуту в стране, а также подорвать доверие населения.

«Разве это не является прямым участием в конфликте? Конечно. Запад объявил против нас войну, сомнений в этом нет. Да они и не скрывают, хотя лишь говорят, что вооружают Украину. Все это вранье. Инструкторы на Западе следят за планированием Генштаба Украины и помогут в наводке на цели. В этом мы тоже уверены на 100%», — добавил Лавров.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пообещал расширить демилитаризованную зону как минимум до Москвы.