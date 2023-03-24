Эксклюзив 24 марта 2023, 14:53 ЕС уличили в спасении себя от последствий антироссийских санкций Экономист Дудчак: через очередной пакет санкций ЕС пытается снизить последствия рестрикций Unsplash

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет антироссийских санкций евросоюза нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничительных мер. Экономист, политолог Александр Дудчак в интервью «360» заявил, что эти рестрикции станут для Евросоюза еще одним выстрелом в ногу.

«Даже с предыдущими пакетами антироссийских санкций далеко не все так гладко, как рассказывают в ЕС», — отметил он.

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По его словам, ряд европейских стран уже ощутил на себе последствия собственных решений в плане согласования рестрикций против РФ.

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«Сейчас в ЕС попросту сочиняют для себя возможные пути обхода», — предположил Дудчак.

Он сказал, что тем самым представители Евросоюза усложняют жизнь себе и своим гражданам. Также собеседник «360» отметил, что недавние протесты в Германии и Франции напрямую связаны с последствиями от антироссийских санкций.

«Россияне вполне комфортно проживут на половине мира, которая хранит под собой около двух третей мировых запасов природных ископаемых», — заявил Дудчак.

По его словам, гражданам РФ переживать из-за санкций не стоит.

«Против наших природных ресурсов Запад может предоставить только ничем не обеспеченные деньги», — подытожил он.

Дудчак добавил, что ранее бюджет некоторых стран ЕС обеспечивался американскими авианосцами. Однако к 2023 году и этого не осталось.