Мир 21 августа 2023, 17:51 ЕС уличили в развязывании рук русофобам из-за свой дискриминационной политики Захарова: дискриминационная политика ЕС развязывает руки русофобам Unsplash

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Дискриминационная политика Евросоюза развязывает руки русофобам, которые чувствуют свою безнаказанность. Так прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова санкции ЕС в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за границей.

«Подобного рода дискриминационная политика ЕС развязывает руки русофобам, чувствующим свою безнаказанность», — заверила она.

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По ее словам, Евросоюз своими действиями поощряет разжигание национальной и языковой ненависти и вражды. Захарова напомнила, что Вторая мировая война показала всему миру, к чему может привести идеология ненависти к определенным людям.

«Прискорбно, что история ничему не учит еэсовских чиновников», — добавила Захарова.

Он добавила, что включение Фонда в санкционный список — очередной рубеж абсурда Евросоюз а. Факт политизированного преследования российских общественников должен получить объективную оценку со стороны ООН и других международных организаций, заключила дипломат.