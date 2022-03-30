ЕС уличили в нежелании успеха в переговорах России и Украины

Высылка дипломатов из некоторых стран Европы говорит о том, что в Евросоюзе не заинтересованы в успехах переговорного процесса России и Украины, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его мнению, все принявшие такое решение страны должны обосновать свою позицию.

«Когда такие шаги предпринимают эти страны, это означает, что есть силы внутри ЕС, которые не хотят достижения целей во время переговорного процесса России и Украины», — заявил политик в беседе с РИА «Новости». Шхагошев добавил, что Россия обязательно отреагирует на такие действия.

Странам, по мнению парламентария, нужно предъявить основания, почему на такие меры они идут именно сейчас.

«Значит, идет включение в процесс новых представителей так называемого лобби — заинтересантов в продолжении противостояния», — отметил собеседник агентства.

Ранее МИД Нидерландов назвал сотрудников российской дипмиссии «офицерами разведки». Бельгия вышлет 21 дипломата РФ «за шпионаж или угрозу безопасности», Ирландия — четырех, Чехия — одного. Решение о высылке дипломатических работников России уже приняли в Литве, Латвии, Эстонии и Болгарии, а также в Северной Македонии.

В МИД РФ негативно отнеслись к решению Нидерландов. Действия официальных властей страны в министерстве назвали произволом.