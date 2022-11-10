Эксклюзив 10 ноября 2022, 15:03 ЕС уличили в несамостоятельности в отрыве от США Политолог Журавлев сообщил об экономической несостоятельности ЕС без США РИА «Новости»

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Страны Европейского союза уже не могут экономически выполнять все пожелания США в вопросе поставок оружия или снижения инфляции. Без покровительства американцев у ЕС нет шансов сохраниться в нынешнем виде, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Журавлев заметил, что ЕС таким образом продемонстрировал США свои претензии на самостоятельность. На самом деле возможностей для этого очень мало.

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«Без США проблемы ЕС только вырастут. Однако во всем соглашаться с США, как это было последние 10 лет, Евросоюзу уже не по ресурсам. Страны ЕС возмущаются, но все равно движутся в фарватере с американцами», — отметил он.

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Политолог привел в пример армейский устав. В нем говорится, что нельзя отдать приказ, который невозможно выполнить.

«США нарушили этот закон, сосредоточившись лишь на своих интересах. Отсюда и противоречие. Вроде европейцы за атлантическую солидарность, но начинают рычать. Потому что не могут оплачивать все это», — добавил он.

Журавлев признался, что считает сложным возможный вопрос выхода Франции или Германии из Евросоюза.

«Немецкому правительству давно что-то нужно предпринимать с проблемами в экономике. Но на каком пути решение? Роспуска или усиления ЕС? Пока им самим это непонятно», — заключил политолог.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз единым фронтом выступил против закона президента США Джо Байдена о снижении инфляции. Европейские страны указали, что документ несет огромный ущерб их собственным производителям, написало ИА Nation News.