23 января 2023, 19:21
ЕС уличили в намеренном взращивании финансового кризиса на Украине
Politico: выделенные ЕС кредиты Украине грозят экономической катастрофой
Транши финансовой помощи Украине со стороны ЕС приведут к кризису суверенного долга в восточноевропейской стране. К такому выводу пришли журналисты издания Politico.
Авторы материала уличили первых лиц ЕС в лицемерии.
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«Европейские лидеры не стеснялись трубить о своих кредитах Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году как об инструменте для „поддержания макрофинансовой стабильности страны“», — отметили они.
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По их словам, на самом деле эти денежные транши — давление на экономику восточноевропейской страны. К такому выводу журналисты пришли на основе исторического опыта. По их мнению, многовековая практика показывает печальные последствия от подобной финансовой поддержки со стороны Европы.
Также авторы материала пришли к выводу, что экономически разоренной Украине нужны не кредиты, а долговая сделка. Кроме того, они не стали исключать запуск печатного станка для оплаты ежедневных коммунальных услуг. По опыту Германии в начале века, это ведет к экономической катастрофе, считает журналист.
Евросоюз
Украина
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