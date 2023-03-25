Мир 25 марта 2023, 14:30 ЕС уличили в давлении на главу КНР для его переговоров с Зеленским FT: Евросоюз настаивает на переговорах Си Цзиньпина и Зеленского Сайт президента Украины / flickr

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Представители ЕС уговаривают главу Китая Си Цзиньпина пойти на переговоры президентом Украины с Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника из Евросоюза сообщили журналисты издания Financial Times.

«ЕС подталкивает Си к переговорам с <…> Зеленским», — заявили авторы материала.

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По их данным, представители Евросоюза также заинтересованы в диалоге китайского лидера с главой России Владимиром Путиным. Журналисты отметили, что для ЕС важен диалог КНР и с РФ, и с Украиной.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подтвердил планы его страны пойти на контакт с Си Цзиньпином. Однако, по словам представителя украинской власти, организация этих переговоров вызвала некоторые затруднения. Подоляк заявил, что эти проблемы напрямую связаны с не до конца понятной позицией официального Китая относительно ситуации в зоне спецоперации.