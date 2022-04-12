Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля является декларацией о переходе Европейского союза в агрессивную машину НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество — из экономического блока, гуманитарного, политической организации — эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», — процитировал RT Захарову.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя». Он считает, что Украина может добиться преимущества над Россией с помощью силы.