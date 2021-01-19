ЕС создаст систему контроля за соблюдением санкций

В Евросоюзе решили следить за эффективностью применения санкций против иностранных государств, граждан и компаний. Для этого специалисты Еврокомиссии создадут специальный механизм.

Речь идет о составлении единой санкционной базы данных, благодаря которой будет происходить обмен информацией о применении ограничительных мер. Она же позволит заинтересованным службам получить «единый инструмент для получения сведений по санкционным механизмам ЕС», указано в опубликованной Стратегии по повышению открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы Евросоюза.

«В Еврокомиссии также будут следить, чтобы предоставленные третьим лицам и международным организациям средства ЕС не использовались в нарушение европейских санкций», — отмечено в документе.

В ЕК также намерены создать систему, которая позволит оставить анонимное сообщение об уклонении от исполнения санкций. Специалистам предстоит проработать устойчивость инфраструктуры финансового рынка ЕС к экстерриториальному применению санкций третьих стран.