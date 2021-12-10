ЕС создаст агентство по предоставлению убежища

Евросоюз принял решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Аргументы и факты», в основу агентства ляжет Европейский офис по предоставлению убежища. Его целью станет улучшение системы предоставления убежища и укрепление взаимодействия с другими странами.

Создание агентства вошло в согласование Пакта по миграции. Предполагается, что это снизит напряжение в таких странах, как Греция, Италия и Мальта, в которых самый большой приток мигрантов.