ЕС сообщил МИД Украины о консультациях по предложениям России

Евросоюз координирует с партнерами свои действия в связи с предложениями России по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

«Евросоюз находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Россией проектам соглашений, касающихся европейской архитектуры безопасности», — сказано в заявлении внешнеполитической службы ЕС, фрагмент которого привело РИА «Новости».

Боррель и Кулеба по телефону обсудили также ситуацию в Восточной Европе, в частности, на российско-украинской границе. Согласно заявлению ЕС, там наблюдается усиление российского военного присутствия.

В заявлении также сказано, что глава дипломатии ЕС подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины.

Евросоюз, как подчеркнул Боррель, привержен праву каждой страны самостоятельно определять свою внешнюю политику, а также политику в сфере безопасности.

Любые будущие переговоры с Россией по европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Евросоюза, предупредили до этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. В документе, распространенном европейской внешнеполитической службой, говорится, что Блинкен и Боррель приняли к сведению представленные Россией предложения, которые касаются российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе.