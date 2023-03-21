Мир 21 марта 2023, 00:44 ЕС согласовал передачу Украине миллиона снарядов — Боррель Боррель подтвердил, что ЕС согласовал поставку Украине миллиона боеприпасов на 12 месяцев РИА «Новости»

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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза договорились поставить Украине боеприпасы на сумму два миллиарда евро в течение следующих 12 месяцев. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Решение о предоставлении Украине боеприпасов приняли на совместном заседании министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе.

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«Историческое решение. В соответствии с моими предложениями, страны ЕС договорились поставить один миллион артиллерийских снарядов в следующие 12 месяцев. Мы имеем сценарий, включающий три пункта: один миллиард на немедленные поставки (боеприпасов), один миллиард — на совместные закупки (боеприпасов), наращивание производственных возможностей», — написал Боррель.

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто 20 марта сообщил, что несмотря на давление со стороны ЕС, Будапешт не собирается поставлять оружие киевскому режиму. Он добавил, что жители Венгрии хотят оставаться в нейтралитете касательно ситуации на Украине.

Ранее США анонсировали новый пакет помощи Киеву на 350 миллионов долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен и заявил, что это 34-е выделение оружия и снаряжения Украине.