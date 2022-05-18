ЕС согласится пожертвовать экологией ради снижения зависимости от России

Евросоюз планирует продать дополнительные квоты на выбросы углерода на сумму 20 миллиардов евро, на эти средства хотят финансировать отказ от российских энергоресурсов. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Часть квот на аукционе хотят продать из резервного фонда стабильности рынка. По словам источника, из резерва могут изъять от 200 до 250 миллионов сертификатов на выбросы парниковых газов.

К концу десятилетия Еврокомиссия планирует выделить около 200 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от импорта энергоносителей из России. Эти деньги будут направлены на новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.

Продажа большого количества сертификатов приведет к падению цен на квоты, это снизит стоимость использования угля, нефти и газа, что негативно скажется на планах перехода Евросоюза к климатической нейтральности.

«Наводнение рынка сертификатами ETS только увеличит выбросы и еще больше затруднит достижение целевых показателей Fit for 55. Это плохая климатическая политика», — заявил Financial Times неназванный дипломат ЕС.