ЕС согласился перенести Brexit на 2020 год

Выход Великобритании из ЕС снова готовы отложить — руководство объединения в очередной раз дало «зеленый свет» отсрочке Brexit. Дату согласны перенести на 31 января 2020 года.

«ЕС в составе 27 стран согласился, что он примет запрос Великобритании на продление Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре», — написал глава Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

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Ранее Туск сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном назвал причины, почему рекомендовал ЕС принять запрос Лондона об отсрочке Brexit.

19 октября Палата общин Великобритании вновь не приняла условия выхода страны из состава Евросоюза на условиях, о которых договорился Джонсон.

Согласно установленным ранее срокам, Brexit должен был состояться 31 октября. Джонсон был настроен решительно. Он заявил, что выход состоится в любом случае — со сделкой или без нее.

Одним из основных пунктов нового соглашения Джонсона, которое до сих пор не ратифицировано, стал таможенный компромисс с Северной Ирландией.