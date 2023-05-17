Мир 17 мая 2023, 13:41 ЕС собрался включить в санкционные списки около сотни компаний и физлиц EUobserver: ЕС решил добавить в 11-й пакет антироссийских санкций до 100 компаний и физлиц Pxhere

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Евросоюз собирается включить в 11-й пакет антироссийских санкций до 100 физических и юридических лиц. Об этом написало издание EUobserver, уделяющее основное внимание освещению политических событий в Европейском союзе.

«Предложения по 11-му раунду санкций против России включают новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям выйти из-под контроля. ЕС заморозил активы более 1600 российских физических и юридических лиц. Одиннадцатыйй пакет добавит еще около 100 имен», — написал портал.

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Страны Евросоюза собираются помочь своим компаниям уйти из России, потому что боятся, что те будут облагаться налогом. Как отметили авторы публикации, ЕС также запретил европейским юридическим фирмам предоставлять коммерческие услуги российским клиентам. Однако предложения 11-го пакета санкций также направлено на то, чтобы «помочь распутать связанные совместные интересы ЕС и России внутри Европы».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции, ограничивающие транзит через Россию. Некоторые чиновники, по ее словам, заметили резкий рост торговли ЕС с некоторыми государствами. При этом между поставками товаров из ЕС, которые отправлялись транзитом через Россию, и прибытием их в третьи страны было несоответствие.