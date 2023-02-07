Мир 07 февраля 2023, 14:45 ЕС снял санкции с нефтепродуктов, произведенных из нефти России за ее пределами ЕК объявила о снятии санкций с нефтепродуктов из нефти, произведенных вне РФ rawpixel

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Евросоюз снял санкции с нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, но за пределами России. На такие продукты не будет действовать потолок цен. Также ограничения не будут распространяться на нефтепродукты, которые получаются при смешивании российских с зарубежными. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Из пояснения следует, что если российское сырье в другой стране смешивают с иностранным же продуктом, конечное вещество больше не считается продуктом российского происхождения и «предельная цена не применяется».

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«Если эти продукты [из российской нефти] были преобразованы в третьей стране, <…>, они больше не считаются продуктами российского происхождения», — добавили в сообщении.

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Совет Евросоюза 4 февраля утвердил введение потолка цен на российские нефтепродукты: 45 долларов за баррель для продуктов, торгуемых по дисконту к сырой нефти, и 100 долларов за баррель для торгуемых с премией.

Япония ввела аналогичные ограничения вслед за Западом, а затем не слишком последовательно объявила о желании заключить с Россией мирный договор.