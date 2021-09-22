ЕС решил ввести единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов

Евросоюз планирует ввести единый утвержденный стандарт зарядного устройства для всех смартфонов, планшетов, наушников и других гаджетов на своей территории. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Соответствующий законопроект Еврокомиссия представит 23 сентября. Сторонники инициативы считают, что введение единого разъема для зарядки всех гаджетов положительно скажется на экологии, а также облегчит жизнь пользователям.

Если законопроект примут, наибольший ущерб понесет компания Apple, поскольку для своих гаджетов она использует фирменный разъем и кабель Lightning. Именно представители Apple и выступают против инициативы, утверждая, что она затормозит процесс развития новых технологий, написала Lenta.ru.