Мир 09 декабря 2022, 15:49 ЕС решил конфисковать активы российского бизнеса из-за обвинений в обходе санкций Еврокомиссар Рейндерс нашел способ конфисковать активы российских олигархов РИА «Новости»

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ЕС нашел вескую причину для конфискации активов российских олигархов. Ее решено проводить, используя уголовные обвинения об обходе санкций. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Его видеозаявление в рамках встречи Совета ЕС на уровне министров внутренних дел опубликовали на сайте ЕС.

«Главной темой опять станет Украина», — отметил Рейндерс.

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Он предложил конфисковывать активы физических лиц и компаний на основе судебных решений о криминализации обхода санкций.

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Кроме того, по словам Рейндерс, в повестке дня встречи министров варианы привлечения к ответственности лиц за военные преступления на Украине. При этом Запад будто не замечает военных преступлений ВСУ.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании получить доступ к российским активам.

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