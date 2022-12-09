09 декабря 2022, 15:49
ЕС решил конфисковать активы российского бизнеса из-за обвинений в обходе санкций
Еврокомиссар Рейндерс нашел способ конфисковать активы российских олигархов
ЕС нашел вескую причину для конфискации активов российских олигархов. Ее решено проводить, используя уголовные обвинения об обходе санкций. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Его видеозаявление в рамках встречи Совета ЕС на уровне министров внутренних дел опубликовали на сайте ЕС.
«Главной темой опять станет Украина», — отметил Рейндерс.
Реклама
Он предложил конфисковывать активы физических лиц и компаний на основе судебных решений о криминализации обхода санкций.
Реклама
Кроме того, по словам Рейндерс, в повестке дня встречи министров варианы привлечения к ответственности лиц за военные преступления на Украине. При этом Запад будто не замечает военных преступлений ВСУ.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании получить доступ к российским активам.
В декабре власти США начали охоту на миллиарды Олега Тинькова
Евросоюз
Украина
Деньги
Реклама
Реклама