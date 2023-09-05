Мир 05 сентября 2023, 11:34 ЕС решил использовать отсутствие лидеров России и КНР на саммите G20 для налаживания контактов с Африкой Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием Путина и Си Цзиньпина на G20 в Нью-Дели Pxhere

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Европейский союз собирается воспользоваться отсутствием на встрече G20 в Индии российского президента Владимира Путина и руководителя Китая Си Цзиньпина. ЕС хочет наладить связи со странами Глобального юга. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ходом подготовки к саммиту источники.

«Поскольку лидеры Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом», — сказали собеседники агентства.

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Они добавили, что Евросоюз планирует показать свой серьезный настрой относительно пересмотра партнерства с Африкой вопреки сложному наследию колониализма.

Источники заявили, что во встречах должны принять участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Африканскую сторону представят политики из Египта, ЮАР, Коморских островов и Нигерии.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится в Индию. Вместо Си Цзиньпина от Китая там появится премьер Гососвета страны Ли Цян.