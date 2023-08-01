Мир 01 августа 2023, 21:17 ЕС решил эвакуировать граждан стран-членов из Нигера Боррель: ЕС принял решение эвакуировать граждан стран-членов из Нигера Pxhere

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Евросоюз решил эвакуировать граждан стран-членов блока из Нигера после того, как там произошел государственный переворот. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Обращение политика разместили на сайте дипломатического ведомства.

«Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведем эту операцию», — отметил Боррель.

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Он также добавил, что занимающиеся вопросами гуманитарной помощи группы Еврокомиссии пока остаются на месте.

Эвакуационный рейс для вывоза своих граждан из Нигера готовят и итальянские власти. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отметил, что посольство в столице Нигера будет открытым и продолжит свою работу. Дипломаты намерены оказывать посредничество в предотвращении кризиса в этом государстве.

Также о вывозе из Нигера своих соотечественников и людей из других стран ЕС заявила Франция.

В четверг, 27 июля, военные Нигера объявили по национальному телевидению, что президент страны Мохамед Базум смещен с должности главы государства, а границы закрыты, напомнил RT.