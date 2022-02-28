Евросоюз своими действиями развеял миф о том, что объявленные санкции не направлены против россиян. Об этом заявила пресс-служба МИД России.

«Окончательно развеян и другой насаждавшийся в прошлом еэсовцами миф — будто их нелегитимные в международно-правовом плане односторонние ограничения не направлены против российского народа», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве напомнили, что совсем недавно функционеры Брюсселя изображали из себя стратегических партнеров России. Теперь же они говорят о намерениях нанести российской стороне максимальный ущерб.

«Уже особо не таясь, говорят: намерены нанести России „максимальный ущерб“, „ударить по болевым точкам“, „всерьез уничтожить экономику“ и „подавить экономический рост“ страны. Хотим заверить — не получится», — заявили в МИД.

Дипломаты отметили, что действия ЕС не останутся без жесткого ответа России. Страна продолжит отстаивать свои жизненно важные интересы, несмотря на санкции. Министерство подчеркнуло, что странам Запада нужно уже понять, что их безраздельное господство в экономике мира осталось в прошлом.