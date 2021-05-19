ЕС разрешит въезд путешественникам, привитым одобренными союзом вакцинами

Государства — члены Евросоюза достигли соглашения о правилах въезда на территорию в период пандемии коронавируса. Попасть туда смогут те путешественники, которые привились разрешенными в союзе вакцинами. Еврокомиссия подтвердила информацию о договоренности.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в ЕС.

«Послы стран ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов на территорию Евросоюза из третьих стран», — процитировало издание слова представителя Еврокомиссии.

Он уточнил, что речь идет о вакцинах, которые получили одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Теперь Совет ЕС должен одобрить эту рекомендацию, однако она не носит обязательный характер. Планируется, что тема открытия границ и сертификатов о вакцинации от коронавируса может стать главной во время ближайшего саммита глав государств и правительств Евросоюза. Он пройдет 25 мая.

Идею введения сертификатов вакцинации обсуждают в ЕС с начала марта. Еврокомиссия придумала название — «зеленый цифровой пропуск». Кроме того, она предложила, чтобы в документ вносились три категории данных: о самой вакцинации от коронавируса, о датах перенесенного заболевания COVID-19, а также о датах и результатах ПЦР-тестов.