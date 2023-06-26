Мир 26 июня 2023, 18:32 ЕС разработает стратегию на случай возникновения в России «политической нестабильности» Боррель: у ЕС появится стратегия на случай «политической нестабильности в России» РИА «Новости»

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У Евросоюза нет стратегии на случай возникновения в Российской Федерации «политической нестабильности», но ее необходимо разработать. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его процитировал ТАСС.

«Такую стратегию нельзя разработать быстро, прошло только 24 часа. Но теперь мы будем работать над этим, проводить консультации», — рассказал он.

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Боррель также добавил, что произошедшее касается только России, Евросоюз к этому не имеет никакого отношения. Такие же слова ранее высказывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российские спецслужбы установят, причастна ли западная разведка к тому, что произошло в стране 24 июня.

По данным телеканала CNN, американская разведслужба заранее знала, что ЧВК «Вагнер» готовит мятеж, и США ждали более «кровавого» развития событий.