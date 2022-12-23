Мир 23 декабря 2022, 17:31 ЕС разработает юридическую базу для конфискации замороженных российских активов Председатель Евросовета Мишель: ЕС работает над юрбазой для конфискации активов России Pxhere

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Евросоюз начал работу над созданием юридической базы для конфискации замороженных из-за санкций российских активов. Средства хотят передать на восстановление Украины. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на YouTube-канале RTVI.

«И Европейский совет, и Европейская комиссия в юридическом плане приготовили записку для стран — членов ЕС, чтобы определить юридические опции», — сказал он.

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По словам Мишеля, Евросовет находится на стадии принятия решения. Предварительно, юридически ЕС может не только заморозить, но и конфисковать и использовать российские средства, подчеркнул он.

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Ежедневно счет на восстановление Украины увеличивается, заметил председатель Евросовета. По данным экспертов, на эти нужды необходимо собрать порядка 350-500 миллиардов евро.

Сенат американского Конгресса проголосовал за включение в проект федерального бюджета на новый год инициативы, по которой можно будет изымать замороженные из-за санкций активы российских бизнесменов для их передачи Украине.