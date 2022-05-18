ЕС рассмотрит проект о передаче Украине доходов от российских активов

Еврокомиссия обсудит проект об использовании доходов от замороженных активов бизнесменов из России, которые попали под санкции Евросоюза, для восстановления Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg ссылкой на соответствующий проект.

Уже 18 мая Еврокомиссия должна предложить новую финансовую стратегию для помощи Украине. Планируется, что в течение трех следующих месяцев она покроет дефицит в размере 15 миллиардов долларов.

Комиссия, частности, выступит с инициативой создать фонд RebuildUkraine. Туда в будущем должны направлять ресурсы для восстановления Украины. Евросоюз в рамках этого предложения рассмотрит возможность использования доходов от конфискованных активов у россиян, которые попали под санкции с начала спецоперации на Украине.

По данным источников агентства, Еврокомиссия предложит Украине кредиты на сумму от семи до девяти миллиардов евро для финансирования неотложных проектов законов правительства в рамках этого пакета.

По информации Центробанка на 1 апреля 2022 года, объем международных резервов РФ составлял 606,5 миллиарда долларов. При этом Минфин РФ сообщал, что с момента начала спецоперации на Украине Запад заморозил порядка половины золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов. Об этом написал РБК.