ЕС проверит антидемпинговые меры в отношении российского удобрения

Запрос на проверку подала 21 июня европейская ассоциация производителей удобрений Fertilizers Europe. Европейские производители заявили, что истечение срока действия антидемпинговых мер нанесет им «ущерб» в связи с увеличением экспорта этой продукции из России.

Антидемпинговые меры защиты Евросоюза от импорта нитрата аммония из России действуют с 1995 года. Изначально тарифы варьировались в зависимости от минимальной импортной цены, но в 2002 году ЕС установил фиксированную максимальную ставку в размере 47,07 евро за тонну. В последний раз обновлялась в 2014 году. Срок ограничений истек 25 сентября.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что Евросоюз в очередной раз действует в интересах других игроков. Он создает более выгодное положение на мировом рынке собственным производителям и другим экспортерам за счет российских производителей. По его словам, такие действия противоречат всем нормам ВТО, о которых начали забывать.

«Евросоюз как был протекционистской фигурой, жестко действующей в отношении России, так и остается таковым», — заявил Колташов.