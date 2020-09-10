Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии

По их данным, соглашение по санкциям не будет достигнуто до следующей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 21 сентября. Еще 14 августа главы МИД Евросоюза принципиально поддержали введение ограничений из-за нарушений на выборах президента Белоруссии и разгона акций протеста.

С того времени дипломаты работали над списком граждан, которым запретят въезд в ЕС и заморозят счета. По словам дипломатов, в список вошли около 40 человек.

Кипр добивается введения дополнительных ограничений в отношении Турции из-за планов турецких властей по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, неподалеку от берегов Кипра.

ЕС считает геологоразведку и добычу газа Турцией незаконной и уже ввел против нее санкции. Летом 2019 года Евросоюз урезал финансирование Турции и заморозил контакты на высшем уровне.