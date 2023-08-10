Мир 10 августа 2023, 15:44 ЕС просил некоторые страны надавить на Россию из-за зерновой сделки — Стано Представитель Евросоюза Стано заявил, что ЕС призывал страны надавить на Россию РИА «Новости»

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Руководство Евросоюза отправляло некоторым странам письма с просьбой оказать давление на Россию из-за ее выхода из зерновой сделки, заявил в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он не стал уточнять, какие именно государства призывали надавить на российскую сторону.

«Мы ждем, что партнеры примут к сведению объяснения из этого письма и будут действовать в направлении по оказанию давления на Россию», — рассказал Стано.

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По его словам, обращение не требует немедленного ответа. Документ разослали в рамках усилий Евросоюза по «регулированию международной деятельности и оказанию давления на РФ». На Западе решили, что именно таким образом можно возобновить действие черноморской инициативы.

Постпред России при ООН Дмитрий Полянский рассказал «Известиям», что страна не получала конкретные предложения, связанные с решением проблем по зерновой сделке. По его словам, этот факт донесли до международной общественности, в том числе — озвучили на заседании Совбеза организации.

В МИД назвали условия, при которых РФ вернется к реализации черноморской инициативы. Замминистра Михаил Галузин заявил, что для этого Запад должен выполнить условия российской стороны.