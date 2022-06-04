В ближайшее время ЕС не откажется от российского газа. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью газете La Stampa.

«На сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Тема заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно», — сказал он.

Однако Джентилони отметил, что Евросоюз прорабатывает разнообразные санкции в отношении России. По его словам, уже введенные ограничительные меры «окажут разрушительное воздействие» на экономику страны.

Также он отметил, что в данный момент вокруг антироссийских санкций сложилась непростая ситуация. Подобные решения, по его словам сейчас даются Евросоюзу «очень сложно». Такой вывод Джентилони сделал исходя из поступков и высказываний премьер-министра Италии Марио Драги и президента Франции Эммануэля Макрона. Он выразил надежду, что к процессу подключатся представители ФРГ.