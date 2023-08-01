Мир 01 августа 2023, 13:58 ЕС продолжит стабильно получать уран после переворота в Нигере Представитель ЕК Янс: ЕС не ожидает проблем с поставками урана после переворота в Нигере РИА «Новости»

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Евросоюз не ожидает трудностей с поставками урана после переворота в Нигере, поскольку на мировом рынке есть другие предложения. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, его процитировал ТАСС.

Янса спросили, есть ли риски ухудшения снабжения Европы ураном из-за ситуации в Нигере. Представитель ЕК ответил, что стабильности поставок ничто не угрожает как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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«У нас есть значительные запасы, и предложений на мировом рынке также достаточно», — пояснил Янс.

Издание Politico писало, что Нигер обеспечивает Франции 15% запасов урана, необходимого для работы атомных электростанций. По данным авторов материала, поставки из африканской страны составляют пятую часть всего импорта урана в Евросоюз.

Военные, захватившие власть в Нигере в ходе переворота, объявили о прекращении экспорта урана и золота во Францию, сообщили «Известия». Мятежники подчеркнули, что африканскому государству не нужны французы для обеспечения безопасности.