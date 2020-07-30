ЕС продлил санкции против Северной Кореи

В сообщении указывается, что Советом 30 июля утверждается список попадающих под автономные санкции ЕС физических и юридических лиц Северной Кореи, написал сайт «Аргументы и факты».

«Существующие ограничительные меры (запрет на поездки и замораживание активов), введенные в отношении включенных в перечень физических и юридических лиц, будут продолжать применяться в течение одного года до следующего ежегодного обзора», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на сегодняшний день в отношении Северной Кореи действует самый суровый санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.