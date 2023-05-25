25 мая 2023, 13:33
ЕС продлил отмену всех квот и тарифов на экспорт с Украины
Совет ЕС продлил отмену всех квот и тарифов на экспорт с Украины на год
Совет ЕС продлил отмену всех квот и тарифов на экспорт с Украины на год. Данные об этом привели в заявлении организации.
«Совет ЕС одобрил постановление о продлении отмены всех таможенных сборов, квот и защитных торговых мер на украинский экспорт еще на один год — до июня 2024 года», — уточнили в документе.
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В заявлении не упоминается о введенном Еврокомиссией в начале мая запрете экспорта украинского зерна в сопредельные страны ЕС из-за затоваривания их рынков. Это говорит о том, что данная мера остается в силе.
В Еврокомиссии обратили внимание, что при принятии решения о продлении беспошлинного ввоза украинских товаров учитывали проблемы не отдельных регионов Евросоюза, а общего рынка в целом.
В срезу, 24 мая, стало известно, что «Укрэнерго» приостановила экспорт электроэнергии с Украины. Это связано с необходимостью восполнить потребность государства в потреблении электричества.
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