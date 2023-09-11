Мир 11 сентября 2023, 13:44 ЕС призвали опомниться после запрета россиянам ввозить личные вещи Песков назвал безумием решение ЕС ввести запрет для россиян ввозить личные вещи РИА «Новости»

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Россия не станет повторять безумную практику Евросоюза, запретившую ввоз личных вещей на свою территорию для россиян. Об этом в интервью РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что принятое Евросоюзом решение просто невозможно рассматривать с точки зрения здравого смысла.

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«Хочется сказать: „Ребята, ну не до такой же степени — опомнитесь! Вам потом будет стыдно просто за то, что вы такие мысли клали на бумагу“. Мне кажется, что уподобляться такому безумию не надо», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что россиянам, которые собираются ездить в страны Европы, следует отдавать себе отчет, что их может там ждать.

Еврокомиссия в конце прошлой недели разъяснила ситуацию с конфискацией автомобилей с российскими номерами. В ведомстве отметили, что транспортные средства подпадают под запрет, прописанный в таможенных кодах.

Речь идет о легковых автомобилях, а также небольших пассажирских машинах, рассчитанных на 10 пассажиров. При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что не имеет значения, в частных целях используется автомобиль или коммерческих.

Кроме того, в рамках введенного эмбарго у россиян на границах европейских стран могут изымать смартфоны, ноутбуки, чемоданы, драгоценности, косметику, шампуни и туалетную бумагу.

Глава Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов назвал такое решение беспределом, но при этом признал, что сделать с этим пока ничего нельзя.