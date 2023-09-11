11 сентября 2023, 13:44
ЕС призвали опомниться после запрета россиянам ввозить личные вещи
Песков назвал безумием решение ЕС ввести запрет для россиян ввозить личные вещи
Россия не станет повторять безумную практику Евросоюза, запретившую ввоз личных вещей на свою территорию для россиян. Об этом в интервью РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что принятое Евросоюзом решение просто невозможно рассматривать с точки зрения здравого смысла.
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«Хочется сказать: „Ребята, ну не до такой же степени — опомнитесь! Вам потом будет стыдно просто за то, что вы такие мысли клали на бумагу“. Мне кажется, что уподобляться такому безумию не надо», — заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что россиянам, которые собираются ездить в страны Европы, следует отдавать себе отчет, что их может там ждать.
Еврокомиссия в конце прошлой недели разъяснила ситуацию с конфискацией автомобилей с российскими номерами. В ведомстве отметили, что транспортные средства подпадают под запрет, прописанный в таможенных кодах.
Речь идет о легковых автомобилях, а также небольших пассажирских машинах, рассчитанных на 10 пассажиров. При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что не имеет значения, в частных целях используется автомобиль или коммерческих.
Кроме того, в рамках введенного эмбарго у россиян на границах европейских стран могут изымать смартфоны, ноутбуки, чемоданы, драгоценности, косметику, шампуни и туалетную бумагу.
Глава Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов назвал такое решение беспределом, но при этом признал, что сделать с этим пока ничего нельзя.
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