Мир 12 февраля 2024, 18:12 ЕС призвали к радикальным мерам против Зеленского Филиппо призвал срочно прекратить помощь Зеленскому и начать переговоры Global Look Press

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Странам Евросоюза нужно прекратить финансовую поддержку украинского президента Владимира Зеленского и начать переговоры с Россией. Об этом в социальной сети X сообщил французский политик Флориан Филиппо.

«Прекратите быть посмешищами и платить Украине Зеленского еще больше!» — написал он.

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Филиппо напомнил, что США уже отказались выделять деньги и переложили бремя поддержки киевского режима на Европейский союз.

«В результате этого некоторые во Франции предложили создать сбережения для Украины, а Брюссель намерен передать ей 50 миллиардов евро. Давайте все прекратим и договоримся! Хватит! Срочно!» — добавил политик.

Постоянный представитель России по ЕС Кирилл Логвинов объяснил, что странам сообщества навязали долгосрочную модель планирования, чтобы никто из членов не отклонился от курса на поддержку Украины. По его словам, Евросоюз демонстрирует стремление остаться с республикой до конца.