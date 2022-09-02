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ЕС призвал властей Сербии разрешить гей-парад EuroPride

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Сербские власти отменили гей-парад EuroPride после обострения ситуации вокруг Косова. Евросоюз призвал руководство страны разрешить организаторам устроить шествие в Белграде.

«В связи с объявлением об отмене  EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности», — сообщила внешнеполитическая служба Евросоюза.

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Как отметили в обращении, ЕС с нетерпением ждет окончательного положительного решения по этому вопросу. В Брюсселе напомнили, что поддерживаю равенство и отвергают все формы дискриминации.

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«Мы ожидаем от наших ближайших партнеров приверженности защите и продвижению прав человека. Это включает в себя защиту прав представителей ЛГБТ, включая их право на свободу собраний и самовыражения в соответствии с их конституцией и международными обязательствами в области прав человека», — подчеркнули в ЕС.

Гей-парад EuroPride планировали провести в середине сентября. Президент Сербии Александр Вучич объявил об его отмене в связи с кризисной ситуацией в Косове.

Сербия

ЛГБТ

Евросоюз

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