ЕС призвал страны мира не признавать ЛНР и ДНР

Страны мира не должны признавать ЛНР и ДНР. Такое заявление сделали участники саммита ЕС, сообщил ТАСС у себя в Telegram-канале.

Вечером 24 февраля президент США Джо Байден наложил санкции на ряд российских банков. Кроме того, американский лидер заявил о намерении наложить ограничения на президента РФ Владимира Путина за его решение провести спецоперацию в Донбассе. В ответ на это саммит ЕС призвал все страны мира не признавать ДНР и ЛНР. ЕС также рекомендовал не оказывать никакого содействия республикам Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин преследует цель по восстановлению СССР. Такое мнение ранее выразил президент США Джо Байден.

Страны G7 ранее договорились о новых санкциях против РФ. Президент США Джо Байден заявил, что речь идет об ограничении возможности России в сфере высоких технологий. США и союзники, как отметил американский лидер, хотят ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%.