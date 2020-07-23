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    23 июля 2020, 22:31

    ЕС призвал Лукашенко отпустить политактивистов

    Арина Гудилова

    Евросоюз обеспокоен белорусской ситуацией. Там сожалеют, что Минск не направил своевременно приглашение для наблюдателей ОБСЕ.Об этом сообщается в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по итогам встречи высокопоставленных чиновников ЕС и Белоруссии.
    ЕС призвал Лукашенко отпустить политактивистов

    «ЕС вновь выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения Белоруссией основных свобод и, очевидно, произвольного исключения кандидатов из избирательного процесса», — сказано в сообщении.

    На данной встрече обсуждались вопросы прав человека и демократии в предвыборном контексте.

    «ЕС призвал Белоруссию освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях», — подчеркивает ЕВС.

    Также служба выразила сожаление, что на выборах не будет наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека и ОБСЕ. Европейская сторона призвала Минск «соблюдать международные избирательные стандарты на протяжении всей остальной части избирательного процесса».

    9 августа в Белоруссии пройдут выборы на пост президента страны. На днях ЦИК страны отказался регистрировать сразу двух ярких оппонентов Лукашенко — Бабарико и Цепкало. После этого в ведомство выстроилась огромная очередь из желающих обжаловать данное решение.

    Новости SMI.FM