ЕС призвал Лукашенко отпустить политактивистов

«ЕС вновь выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения Белоруссией основных свобод и, очевидно, произвольного исключения кандидатов из избирательного процесса», — сказано в сообщении.

На данной встрече обсуждались вопросы прав человека и демократии в предвыборном контексте.

«ЕС призвал Белоруссию освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях», — подчеркивает ЕВС.

Также служба выразила сожаление, что на выборах не будет наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека и ОБСЕ. Европейская сторона призвала Минск «соблюдать международные избирательные стандарты на протяжении всей остальной части избирательного процесса».

9 августа в Белоруссии пройдут выборы на пост президента страны. На днях ЦИК страны отказался регистрировать сразу двух ярких оппонентов Лукашенко — Бабарико и Цепкало. После этого в ведомство выстроилась огромная очередь из желающих обжаловать данное решение.