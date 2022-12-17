Мир 17 декабря 2022, 16:59 ЕС признал вину в подрыве продовольственной безопасности из-за антироссийских санкций Захарова: ЕС признал, что санкции против России подрывают продовольственную безопасность Pxhere

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Евросоюз признал, что санкции против России подорвали мировую продовольственную безопасность. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, ЕС по сути признал ошибку, допустив в новом пакете санкций некоторые исключения для ряда российских экспортеров продовольствия и удобрений.

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«Этот шаг является по сути признанием Евросоюзом очевидного: его ограничительные меры на протяжении длительного времени подрывают мировую продовольственную безопасность», — сказала Захарова.

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Она пояснила, что санкции создают «существенные преграды для продолжения экспорта» отечественных сельхозтоваров в третьи страны».

Евросоюз 16 декабря ввел девятый с начала года пакет ограничений. Под санкции попали 141 человек и 49 юридических лица, несколько российских телеканалов, банков и других организаций.

Захарова назвала причину отказала США открыто напасть на Россию, сообщил портал «Утро.ру». По ее мнению, администрация Вашингтона не смогла разработать план, при котором сама не пострадает.