Мир 28 ноября 2022, 09:51 ЕС признал в Мадуро лидера Венесуэлы Посол РФ в Венесуэле Мелик-Багдасаров опроверг обеспокоенность встречей Мадуро и Макрона Пресс-служба Кремля

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Власти России спокойно относятся к общению президента Венесуэлы Николаса Мадуро с европейскими лидерами. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в южноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.

Таким образом он прокомментировал недавнюю встречу Мадуро с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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«Практика общения между главами государств „на полях“ крупных международных мероприятий довольно распространена», — рассказал Мелик-Багдасаров.

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По его словам, представители России не увидели недобрых сигналов во встрече Мадуро и Макрона. Напротив, Мелик-Багдасаров отметил положительные моменты в действиях европейских властей.

«Европа постепенно начинает возвращаться в реальность», — подчеркнул дипломат.

Также он сказал, что встреча Мадуро и Макрона подчеркнула признание венесуэльского лидера со стороны ЕС. По мнению Мелик-Багдасарова, ЕС будет и дальше контактировать именно с Мадуро как с представителем южноамериканской страны.