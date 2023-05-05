Мир 05 мая 2023, 11:33 ЕС пришел к выводу, что Китай пока не поставляет оружие России Боррель: ЕС считает, что Россия пока не получает оружие от Китая Unsplash

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Евросоюз считает, что на данный момент Россия не получает оружейные поставки из Китая. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на конференции о состоянии Евросоюза, его слова привел ТАСС.

«Конечно, Китай находится на стороне России, но он не поставляет ей оружие, пока, во всяком случае», — отметил руководитель евродипломатии.

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Боррель добавил, что КНР способна сыграть позитивную роль «в этом конфликте». При этом план Китая по урегулированию украинского кризиса глава внешнеполитической службы Евросоюза назвал «набором благих пожеланий». ЕС считает план президента Украины Владимира Зеленского единственным мирным планом в этой ситуации, заявил руководитель евродипломатии.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировал атаку беспилотников на Кремль, произошедшую в ночь на 3 мая. Он призвал стороны конфликта на Украине воздержаться от любых действий, которые могли бы спровоцировать эскалацию.