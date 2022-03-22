ЕС пригрозил украинцам лишением статуса беженцев

Прибывших в Евросоюз украинцев могут лишить статуса беженца, если они угрожают национальной безопасности, причастны к уголовным или военным преступлениям. Всех просителей убежища в Еврокомиссии посоветовали тщательно проверять.

Разъяснение к механизму временной защиты беженцев из Украины распространил Совет ЕС, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

«Страны Евросоюза могут вывести перемещенное лицо из-под действия механизма временной защиты беженцев, если <…> этот человек совершил серьезные уголовные или военные преступления, а также преступления против человечности до прибытия в ЕС», — указано в разъяснении.

Статуса беженца украинец в ЕС может лишиться и в том случае, если «есть резонные основания считать его угрозой безопасности государства Евросоюза».

В Еврокомиссии дали «настойчивые рекомендации» странам ЕС по проверке всех, кто просит убежища. Информацию о них следует сверять по международным и европейским миграционным, криминальным и антитеррористическим базам данных. Лиц, уличенных в трафике мигрантов, должны заносить в специальные списки.

Сам украинцы уже начали жаловаться, что в Европе их принимают холодно. Некоторым беженцам посоветовали пересмотреть свое поведение.