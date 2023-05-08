Мир 08 мая 2023, 21:29 ЕС пригрозил санкциям морским судам за помощь России в обходе санкций Bloomberg: ЕС запретит доступ в порты судам за помощь России в обходе санкций Pxhere

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Евросоюз намерен ввести ограничения для судов, которые пытались обойти санкции против импорта нефти из России. Им запретят доступ во все европейские порты, сообщило агентство Bloomberg.

Из документов Евросоюза следует, что такая мера станет частью 11-го пакета санкций против России. Теперь, как указано в сообщении агентства, основное внимание уделяется «устранению лазеек» в вопросе введенных ценовых ограничений на российскую нефть и нефтепродукты, а также более эффективному соблюдению ограничений предельных цен на них.

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Еврокомиссия фиксирует «резкое увеличение числа обманных действий», говорится в статье, а также связанных с ними рисков в сфере экологии, уточнил RT.

«Судам, которые подозреваются или уличены в нарушении санкций путем осуществления перевалки нефти, должен быть запрещен вход в европейские порты и шлюзы», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия полностью завершила подготовку проекта 11-го пакета санкций против России и передала его на согласование всем странам блока. Первое обсуждение проекта послами стран — членов ЕС в Комитете постоянных представителей состоится 10 мая.