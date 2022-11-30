Мир 30 ноября 2022, 12:52 ЕС пригрозил России «арктическим» оружием Посол МИД Корчунов: ЕС намекнул на запрет России добывать нефть в Арктике Викимедиа

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Власти Евросоюза развивают и расширяют собственную арктическую программу, рассказал посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. В ходе выступления на IV Международном Северном форуме он отметил, что страны — участницы ЕС договорились о прекращении любых работ по добыче в Арктике. Это значит, что России могут попытаться запретить добывать газ и нефть на собственных месторождениях, отметил обозреватель РИА «Новости» Сергей Савчук.

Журналист подчеркнул, что ЕС упомянул все арктические государства, но уже понятно, что очередная инициатива европейских политиков направлена против России. По мнению Савчука, ее проталкивают русофобы, желающие нанести удар по российским энергетике и бюджету. Агентство напомнило, что за полярным кругом в РФ находятся крупные энергетические объекты, включая Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, которое должно было стать ресурсной базой для «Северного потока — 2».

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Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал появление спутникового интернета в Арктике. Проект реализуют совместно со специалистами «Роскосмоса».

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