ЕС приготовился восстановить диалог с Россией. Но позицию менять не станет

Европейский союз готов к диалогу с Россией, однако его политика в отношениях с Москвой останется прежней. Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас.

«Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве. <…> Важно, чтобы Европейский союз не уходил со своего пути и выступал за права человека в России, чтобы продолжал это делать сплоченно», — приводит ТАСС слова Мааса на заседании министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

В апреле глава дипломатического ведомства ФРГ уже поднимал вопрос об отношениях Запада и России. Тогда Маас также говорил о диалоге с российским руководством и необходимости поддерживать добрососедские отношения. Он отметил, что экономические антироссийские санкции Европейского союза останутся в силе, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины».

Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Европарламент не имеет права принимать решения по отключению от системы международных платежей SWIFT или отказываться от строительства газопровода «Северный поток — 2».