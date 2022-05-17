Евросоюз уже близок к пределу по введению санкций против России. Об этом написал портал Euractiv со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

По данным собеседника издания, седьмой пакет санкций «станет невероятно сложным».

«Мы очень близки к достижению пределов. Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить газ», — заметил источник.

Он добавил, что члены ЕС вынуждены были «отступить на шаг», хотя достигли некоторого прогресса в переговорах с Венгрией по введению эмбарго на импорт российской нефти.

Накануне стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза не достигли соглашения по шестому пакету санкций. Трудности связаны с намерением ЕС запретить поставки нефти из России. Послы продолжат обсуждать этот вопрос.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что Европа будет вводить антироссийские санкции «пакет за пакетом», поскольку уже введенные ограничения не достигают цели: российскую экономику не удалось разрушить.