ЕС приблизился к капитуляции перед Россией из-за газа — СМИ | 360°

Мир 09 сентября 2022, 08:23 Поделиться Telegram

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Viber ЕС приблизился к капитуляции перед Россией из-за газа — СМИ Sabah: ЕС приблизился к капитуляции перед Россией из-за газа РИА «Новости»

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Евросоюз из-за дефицита газа приближается к капитуляции перед Россией, считает обозреватель турецкого издания Sabah Хасан Басри Ялчин. По его мнению, лидеры стран ЕС продемонстрировали беспомощность в решении вопроса с поставками газа.

«Если вы не находите решения, то сдаетесь. Думаю, Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — подчеркнул Ялчин.

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Он назвал попытки Европы найти альтернативные варианты поставок потенциально провальными из-за внутренних противоречий и нехватки политической воли.

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Обозреватель добавил, что Европа не может полагаться и на помощь США — они в любом случае не могут удовлетворить ее потребность в газе полностью. Ситуацию осложняет то, что непредсказуемы итоги выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре. В случае выигрыша республиканцев ЕС рискует лишиться поддержки из-за океана.

Ялчин подчеркнул, что российская экономика при этом не рухнула из-за санкций.

«Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем самой России — европейские деньги», — добавил журналист.

Россия сможет найти новых покупателей газа, а ЕС новых поставщиков — едва ли, подытожил он.

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