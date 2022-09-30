ЕС предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России | 360°

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ЕС предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России

Reuters: страны ЕС предварительно согласовали новый пакет санкций против России

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Страны Евросоюза предварительно согласовали новый пакет санкций против России. Он станет уже восьмым по счету, сообщило агентство Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что 30 сентября послы 27 европейских стран обсудили предложения и дали «предварительный зеленый свет».

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Окончательное решение, по их данным, ожидается на следующей неделе, написало РИА «Новости».

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Ранее Запад усилил санкционную политику против Россию, что в итоге привело к резкому увеличению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в ЕС и США.

Президент РФ Владимир Путин указывал на то, что политика сдерживания и ослабления России привела к тому, что серьезный удар был нанесен по всей мировой экономике.

Глава государства также обращал внимание на то, что идея Запада ограничить цены на российские энергоресурсы приведет к тому, что РФ не будет ничего поставлять за границу, если это будет противоречить интересам страны.

Санкции

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