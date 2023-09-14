Мир 14 сентября 2023, 15:03 ЕС предупредил КНДР о последствиях в случае предоставления военной помощи России ЕС примет меры против КНДР в случае оказания ей военной помощи России РИА «Новости»

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Европейский союз может принять меры против Северной Кореи, если страна будет оказывать военную помощь России. Об этом предупредил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, сообщил ТАСС.

«Любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий. Мы готовы отреагировать соответствующими мерами», — подчеркнул Стано.

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По его словам, Евросоюз осуждает российскую спецоперацию на Украине и те страны, которые поддерживают Россию в этом. Стано от лица ЕС призвал Северную Корею не помогать РФ.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын на этой неделе посетил Россию с официальным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили международную повестку и двусторонние отношения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал итоги переговоров как полезные и конструктивные. Путин принял приглашение своего коллеги посетить Северную Корею.