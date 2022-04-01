ЕС предупредил Китай о слежке за любыми его шагами по поддержке России

Евросоюз предупредил Китай, что будет следить за любыми шагами властей КНР, направленными на поддержку РФ с целью обхода санкций. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, в рамках саммита ЕС — Китай стороны поддержали тезис, что ситуация на Украине подрывает мировую экономику и угрожает глобальной безопасности, написал ТАСС.

«Это не в интересах ни Китая, ни ЕС», — сказал Мишель.

Ране глава МИД Китая Чжао Лицзянь в преддверии саммита заявил, что у Пекина есть независимая позиция в отношении ситуации на Украине, писали «Известия».

Он также заявил, что НАТО является продуктом холодной войны, поэтому альянс должны были распустить после распада СССР.

В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы отношения с КНР развивались последовательно и устойчиво. По его словам, российская сторона будет рассматривать конкретные шаги, нацеленные на последовательное воплощение плана в жизнь.